К сотруднику «Эха Москвы» Александру Плющеву сегодня пришла полиция, чтобы провести профилактическую беседу. Однако журналиста по месту прописки они не застали. Александр Плющев считает этот визит «чистой формальностью».

Плющев считает, что визит полицейских – некое предостережение перед субботним митингом, поскольку у него есть штраф за нарушение на акции.

Речь идет о несанкционированном митинге, на который призвали выйти сторонники Алексея Навального с требованием освободить политика.