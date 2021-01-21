Португальский футболист Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах

Форвард итальянского футбольного клуба «Ювентус» в матче против «Наполи» забил свой 760-ый мяч в карьере. Таким образом, как пишет газета «Спорт-Экспресс», это на один мяч больше, чем результат чеха Йозефа Бицана, игравшего в первой половине ХХ века. Роналду – пятикратный обладатель золотого мяча, пятикратный победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы.
2021-01-21T08:40:22+03:00
2021-01-21T08:40:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2777324-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:40, 21 января 2021
Загрузка комментариев...