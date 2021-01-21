На центральном политическом совете, который пройдёт сегодня, будет обсуждаться вопрос объединения партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду». Лидер справороссов Сергей Миронов накануне сообщил, что объединение рассчитано на укрепление на левом фланге всех левых патриотических сил.

Миронов добавил, что новая партия будет называться «Справедливая Россия – за правду».