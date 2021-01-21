Власти дагестанского Буйнакска продлили ограничения на посещение школ и детских садов из-за загрязнения питьевой воды

Власти дагестанского города Буйнакск продлили ограничения на посещение школ и детских садов из-за загрязнения питьевой воды. Из сообщения пресс-службы администрации следует, что дети останутся дома по меньшей мере до конца недели. Пациенты с признаками кишечной инфекции начали поступать в больницы еще в прошлый понедельник. Всего с жалобами обратились более трехсот человек, большинство из них были госпитализированы. Следователи предъявили обвинение главе «Буйнакскводоканала». По версии СК, он не проводил обслуживание объектов водоснабжения.