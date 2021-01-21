NASA может сократить свое присутствие в России

Источник агентства РИА Новости утверждает, что из-за сворачивания сотрудничества по МКС, американское космическое агентство может уволить почти всех сотрудников центрального офиса в Москве, а также резко сократить штат в центре подготовки космонавтов в Звездном городке. В то же время, в Роскосмосе сообщили, что пока не получали никаких официальных уведомлений на этот счет от коллег из США.
2021-01-21T08:35:25+03:00
2021-01-21T08:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 21 января 2021
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