NASA может сократить свое присутствие в России

Источник агентства РИА Новости утверждает, что из-за сворачивания сотрудничества по МКС, американское космическое агентство может уволить почти всех сотрудников центрального офиса в Москве, а также резко сократить штат в центре подготовки космонавтов в Звездном городке. В то же время, в Роскосмосе сообщили, что пока не получали никаких официальных уведомлений на этот счет от коллег из США.