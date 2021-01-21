Президент США отменил указы своего предшественника о выходе страны из ВОЗ и соглашения по климату

Вскоре после инаугурации Джо Байден подписал больше десятка указов. В их числе запрет на строительство стены на мексиканской границе, отмена ограничений на въезд в США граждан из шести мусульманских стран и отзыв разрешения на строительство части трубопровода из Канады. Ряд указов касался борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Байден объявил 20 января национальным днем единства.