Саммит глав государств Европейского союза рассмотрит вопрос о так называемых ковидных паспортов

Такой возможности не исключил глава Евросовета Шарль Мишель, чью цитату обнародовала пресс-служба структуры. Пока не известно будет ли сертификат бумажным или электронным, но предполагается, что он даст возможность свободного перемещения по ЕС. При этом Мишель признал, что вопрос для многих стран довольно деликатный, поскольку может создать впечатление о том, что вакцинация не является обязательной. Именно поэтому главам государств предстоит решить нужны ли такие паспорта, и если нужны, то когда проект можно будет реализовать, ведь он потребует создания масштабных электронных баз данных. Кроме того, открытым остается вопрос о визитах граждан не из стран ЕС. На введении таких сертификатов настаивает в частности Греция, которая тем самым хочет вернуть в страну туристов, не подвергая риску, как приезжих, так и собственное население.

Против введения имунных паспортов выступает Всемирная организация здравоохранения. Ученые пока не нашли ответа на вопрос как долго сохраняется иммунитет после вакцинации.