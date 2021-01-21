Вступление в должность нового президента США почти не повлияло на стоимость нефти

В свою очередь, торги в США завершились рекордным для дней инаугурации ростом основных котировок.

Нефть марки Brent в последние часы стоит менее 56-ти долларов с поставками на март. Она незначительно подешевела. Аналогичная ситуация с североамериканским черным золотом. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI в цене немного потеряли и сейчас торгуются на уровне чуть больше 53 долларов. На этом фоне американские фондовые индексы показали рекордный рост после вступления Джо Байдена в должность 46-го президента США. Индекс Dow Jones вырос на 0,8 процента, достигнув исторического максимума, а индекс электронной биржи Nasdaq превысил 2 процента. Такого роста не было с 85-го года, когда к своему второму президентскому сроку приступил Рональд Рейган, отмечает агентство ТАСС. В то же время торги в Гонконге проходят разнонаправленно после инаугурации Байдена. А вот на Шанхайской фондовой бирже ключевой индекс вырос на 0,2 процента. В столице Японии торги также открылись ростом. Основные индексы Токийской фондовой биржи, включая Nikkei, выросли почти на процент. Это объясняется оптимизмом инвесторов в связи с вступлением в должность нового президента США.

Российские биржи возобновят работу в 10 часов.