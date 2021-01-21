Джо Байден официально вступил в должность президента США

Инаугурация 46 президента США была самой необычной и нетрадиционной в истории. Поскольку из-за экстраординарных мер безопасности, введённых в Вашингтоне после мятежа 6 января, город был оцеплен и проход на Национальный Молл перед Капитолием был закрыт, инаугурировали Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис в присутствии около тысячи гостей — в основном, членов Конгресса, а также троих бывших президентов Барака Обамы, Джорджа Буша-мл и Билла Клинтона. Из ныне живущих бывших президентов не присутствовал только 96-летний Джимми Картер по состоянию здоровья и Дональд Трамп, так и не признавший свое поражение и улетевший из Вашингтона домой во Флориду рано утром в среду. После присяги, вместо традиционного парада, когда президент и первая леди идут пешком от Капитолия к Белому Дому, состоялось виртуальное мероприятие. А добрался до своей резиденции Джо Байден на автомобиле. В первые же часы в своей должности он подписал 15 президентских указов и две директивы, в основном, отменяющих спорные или скандальные указы Трампа. Так, Байден вернул США в Парижские соглашения о климате, начал процесс возвращения страны в ВОЗ, остановил строительство стены на границе с Мексикой, отменил указ Трампа о запрете на въезд в США жителями семи мусульманских стран и обязал американцев носить маски на территории федеральной собственности и при передвижении между штатами. Команда Байдена также подготовила законопроект о масштабной иммиграционной реформе, которая откроет путь к легализации для 8 миллионов эмигрантов и по сути, станет аналогом широкой амнистии, которую провел Рональд Рейган в 1986 году.

Теперь у Демократической партии 50 мест в Сенате — после того, как присягу в среду принесли трое вновь избранных сенаторов-демократов. А с учетом решающего голоса вице-президента Камалы Харрис — у демократов большинство. Таким образом, по итогам выборов Демпартия получила власть в Белом Доме и обеих палатах Конгресса.