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Эксклюзив Эха 07:33, 21 января 2021

Оглашение приговора рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, как ожидается, состоится сегодня

Оглашение приговора рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, как ожидается, состоится сегодня. Его обвиняют в убийстве восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Прокурор запросил для рядового 25 лет колонии строгого режима.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью «Эху» сказала, что не считает Шамсутдинова виновным, поскольку убийство было совершено в состоянии аффекта.

Родители потерпевших, в свою очередь, просят суд назначить для Рамиля Шамсутдинова максимально строгое наказание.



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