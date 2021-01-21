Оглашение приговора рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, как ожидается, состоится сегодня. Его обвиняют в убийстве восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Прокурор запросил для рядового 25 лет колонии строгого режима.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью «Эху» сказала, что не считает Шамсутдинова виновным, поскольку убийство было совершено в состоянии аффекта.

Родители потерпевших, в свою очередь, просят суд назначить для Рамиля Шамсутдинова максимально строгое наказание.