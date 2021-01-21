Правительства стран ЕС самостоятельно могут запретить въезд на свои территории подданных Великобритании. Об этом говорится в предложении, с которым ознакомилось издание The Times. По его сведениям, это предложение решительно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении в ЕС и «почти наверняка будет согласована». По данным американского университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число инфицированных COVID-19 в Великобритании с начала пандемии превысило 3,5 млн.