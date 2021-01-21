Советы «Справедливой России», «Патриотов России» и «За правду» обсудят перспективу объединения в единую партию

Советы трех политических партий – «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» обсудят перспективу объединения в единую политическую силу.

Достигнутую в ходе долгих переговоров договоренность нужно закрепить соответствующими решениями, но вероятность того, что объединение состоится, весьма велика. Глава справедливороссов Сергей Миронов рассказал, что у партии будет один лидер и он надеется, что единомышленники доверят эту роль ему. Вдохновители двух других политических течений станут сопредседателями. Особо оговаривается, что все три сливающиеся силы имеют право участвовать в выборах без сбора подписей. Официальное наименование новой партии весьма громоздко, а в более краткой версии появится название движения Захара Прилепина и будут звучать так «Справедливая Россия — за правду». Первая цель – выборы в Государственную Думу. В ходе кампании «Эсеры за правду» намерены мобилизовать лево-консервативный электорат, но, вместе с тем, они полагают, что это только начало и у новой политической силы в России прекрасные перспективы.

Окончательно процесс образовании новой партии «Справедливая Россич – за правду» может завершиться за до конца недели.