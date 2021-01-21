Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник» в Евросоюзе. Разработчик препарата рассчитывает, что процесс запустится уже в феврале.

Решение властей ЕС о предоставлении «Спутнику V» регистрации будет принято после серии экспертных проверок. Уже состоялись научные консультации – это предварительный этап. Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых. По ее результатам европейский регулятор должен направить разработчикам свои рекомендации. В Российском фонде прямых инвестиций надеются, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале и препарат получит временное регистрационное удостоверение для использования на территории ЕС. Сейчас спутник зарегистрирован в 10 странах, в России он остается самой массовой доступной вакциной. По данным агентства Reuters, заявка на одобрение препарата также передана во Всемирную организацию здравоохранения, однако сроки регистрации препарата пока не известны.

Ранее в центре имени Гамалеи, он занимается разработкой «Спутника», отметили, что эта вакцина эффективна против всех выявленных штаммов коронавируса.