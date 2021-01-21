Военный суд Читы сегодня вынесет приговор рядовому срочной службы, который застрелил в Забайкалье восемь сослуживцев.

Для Рамиля Шамсутдинова прокурор запросил максимальный срок — 25 лет колонии строгого режима. Его поддержал представитель потерпевших. Он полагает, что если приговор будет мягче, военные в случае неуставных отношений будут сразу браться за оружие. Адвокат подсудимого настаивает на меньшем сроке с учётом признания вины Шамсутдиновым, его положительных характеристик и действий потерпевших. Обвиняемый в октябре позапрошлого года убил 8 человек в воинской части поселка Горный в Забайкалье, где служил несколько месяцев. Шамсутдинов, призванный в армию из Тюменской области, рассказал следствию, что над ним издевались старослужащие. Трое суток ему пришлось стоять в карауле, командир и подчиненные не давали ему спать и заставляли учить устав. Присяжные в конце декабря прошлого года признали срочника виновным, но решили, что он заслуживает снисхождения. Благодаря этому он избежит пожизненного лишения свободы.

От участия в прениях и последнего слова в суде Шамсутдинов отказался. Он также не признал гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 миллионов рублей, напоминает агентство РИА Новости.