Руководство американской компании «Твиттер» Заблокировало аккаунт посольства Китая в США. Как отмечает агентство Блумберг, это произошло после публикации сообщения, в котором объяснялась политика Пекина по вопросу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По сведениям агентства, соцсеть скрыла твит поставив на его место примечание о том, что он больше недоступен. Во вторник госсекретарь в администрации Трампа Майкл Помпео охарактеризовал действия Китая в отношении уйгуров как «геноцид» и «преступления против человечности».
2021-01-21T06:48:08+03:00
2021-01-21T06:48:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:48, 21 января 2021
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