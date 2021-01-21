Руководство американской компании «Твиттер» Заблокировало аккаунт посольства Китая в США. Как отмечает агентство Блумберг, это произошло после публикации сообщения, в котором объяснялась политика Пекина по вопросу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По сведениям агентства, соцсеть скрыла твит поставив на его место примечание о том, что он больше недоступен. Во вторник госсекретарь в администрации Трампа Майкл Помпео охарактеризовал действия Китая в отношении уйгуров как «геноцид» и «преступления против человечности».