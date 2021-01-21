Сегодня в Мадриде начнут демонтаж верхних этажей здания, пострадавшего от взрыва. В результате взрыва погибли три человека, еще 11 пострадали. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Руины вместо верхних этажей, обвалившиеся внешние стены, столб дыма и обломки, разлетевшиеся на сотню метров – кадры с места взрыва публиковали СМИ и очевидцы произошедшего. Пять этажей восьмиэтажного здания практически полностью разрушены, дом восстановлению не подлежит. Это здание в центре Мадрида, расположенное неподалеку от ключевых достопримечательностей испанской столицы, принадлежало католической церкви, там располагались жилые помещения, а также проводили обучение священников и кормили бездомных. Власти города сообщили, что мощный взрыв произошел, когда с газовым оборудованием в доме работал специалист. Взрыв ощутили даже в соседних районах, территорию вокруг здания оцепили. На место прибыли пожарные и медики. Из находящегося поблизости дома престарелых и других зданий всех эвакуировали. По меньшей мере восемь человек пострадали, один в тяжелом состоянии.

На месте продолжается разбор завалов.