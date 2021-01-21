Большая палата ЕСПЧ вынесет окончательный вердикт по иску Грузии к России по материалам конфликта 2008 года

Большая палата Европейского суда по правам человека вынесет окончательный вердикт по иску Грузии к России по материалам вооруженного конфликта 2008 года.

Иски были поданы сразу после окончания конфликта, который в Москве называют «принуждением к миру», а в Грузии — агрессией со стороны России. Грузинские войска атаковали миротворческий корпус, состоявший из российских военных. Ответными действиями они были вытеснены из зоны конфликта. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях, агрессии, а также нарушениях Европейской конвенции по правам человека в части права на жизнь, применения пыток, унижения достоинства людей и других нарушениях. Грузинская сторона уверяет, что представила более 700 фактов, доказывающих правоту собственных выводов и надеется на положительное решение, которое позволит стране получить первый юридический документ, подтверждающий факт агрессии со стороны России, тогда, как до этого они располагали только политическими заявлениями.

Слушания по этому делу состоялись в мае 2018 года.