Главы государств и правительств стран Евросоюза сегодня обсудят ситуацию вокруг Алексея Навального.

Встреча пройдет в формате видеоконференции. Европейские политики ранее осудили арест Алексея Навального. Его освобождения требует, в том числе, немецкий канцлер. Ангела Меркель подчеркнула, что российские власти задержали жертву, а не преступников, напомнив об отравлении политика в России в августе прошлого года. Давление на оппозиционера осудил председатель Евросовета. Шарль Мишель назвал недопустимым задержание Навального сразу после его прилета в Москву. В свою очередь премьер Польши считает, что это еще одна попытка запугать демократическую оппозицию в России. Об этом Матеуш Моравецкий написал у себя в твитере. Арест Навального раскритиковали также Франция, Чехия и ряд других стран. В Евросоюзе задумались о новых санкциях против Москвы, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер. По его словам новые ограничения обсуждают на разных уровнях руководства Евросоюза.

Ввести новые санкции в отношении Москвы из-за задержания Навального призвали Евросоюз в конце прошлой недели главы МИД стран Балтии.