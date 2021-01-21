Инаугурация Джо Байдена прошла в США. В своей речи новый президент призвал граждан решать актуальные проблемы и поддерживать своих союзников.

В первый же день своего президентства Джо Байден отменил несколько указов Дональда Трампа. Одним из первых стало решение Байдена вернуть США в ВОЗ. Как сообщила на брифинге новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, делегация во главе с ведущим инфекционистом США Энтони Фаучи уже сегодня примет участие в заседании организации. Еще одним указом Трампа, отмененным Байденом, стало решение вернуть США в Парижское соглашение по климату. Байден также подписал указ, которым прекращается строительство стены на границе с Мексикой. Еще одним указом Байден ввел обязательное повсеместное ношение защитных масок всеми гражданами США в течение предстоящих 100 дней.

Кремль рассчитывает на добрые отношения с Вашингтоном после инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Песков также отметил, что в Кремле не проявляют особого внимания к вступлению в должность Байдена.

Песков также выразил надежду на то, что США поддержат идею продления договора СНВ-3.

Тележурналист и американист Михаил Таратута не надеется, что из-за смены администрации российско-американских отношения улучшатся. Вполне возможно, что ситуация усугубится, сказал «Эху» Таратута.

Михаил Таратута добавил, что арест Алексея Навального также может послужить предлогом для новых санкций.