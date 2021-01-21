Российские игроки клуба НХЛ «Вашингтон» могут пропустить матчи лиги из-за протокола COVID-19

Речь идет об Александре Овечкине, Евгении Кузнецове, Дмитрии Орлове и Илье Самсонове. Как сообщает пресс-служба «Вашингтона», хоккеисты находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом. О сроках возвращения россиян не сообщается.
2021-01-21T06:32:00+03:00
2021-01-21T06:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 21 января 2021
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