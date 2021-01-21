Европарламент сегодня, возможно, потребует остановки строительства «СП-2».

Поводом стал арест в России Алексея Навального. Как пишет Spiegel со ссылкой на проект соответствующей резолюции, депутаты также требуют от Евросоюза ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту российского оппозиционного политика.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее говорил, что «СП-2» — это частный проект, которому Еврокомиссия не может помешать.
2021-01-21T05:08:56+03:00
2021-01-21T05:09:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 21 января 2021
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