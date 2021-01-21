Военный суд сегодня огласит приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову

В октябре 2019 г он застрелил восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Причиной своего поступка Шамсутдинов называл неуставные отношения. Гособвинитель запросил для подсудимого 25 лет лишения свободы. Присяжные в декабре прошлого года единогласно признали Шамсутдинова виновным, отметив, что он заслуживает снисхождения.
2021-01-21T06:16:00+03:00
2021-01-21T06:17:33+03:00
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06:16, 21 января 2021
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