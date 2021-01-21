В первый же день своего президентства Джо Байден отменил несколько указов Дональда Трампа.

Одним из первых стало решение Байдена вернуть США в ВОЗ. Как сообщила на брифинге новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, делегация во главе с ведущим инфекционистом США

Энтони Фаучи уже сегодня примет участие в заседании организации. Еще одним указом Трампа, отмененным Байденом, стало решение вернуть США в Парижское соглашение по климату. Байден также подписал указ, которым прекращается строительство стены на границе с Мексикой. Еще одним указом Байден ввел обязательное повсеместное ношение защитных масок всеми гражданами США в течение предстоящих 100 дней.