РКН потребовал от соцсетей TikTok и «Вконтакте» удалить призывы к протестам, обращенные к несовершеннолетним.

В ведомстве уточнили, что требование поступило от Генпрокуратуры. Ранее к протестам с требованием освобождения Алексея Навального призывали его сторонники. Оппозиционер был задержан в аэропорту сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Суд арестовал его до 15 февраля. ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.
2021-01-21T04:11:44+03:00
2021-01-21T04:11:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 21 января 2021
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