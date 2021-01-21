РКН потребовал от соцсетей TikTok и «Вконтакте» удалить призывы к протестам, обращенные к несовершеннолетним.

В ведомстве уточнили, что требование поступило от Генпрокуратуры. Ранее к протестам с требованием освобождения Алексея Навального призывали его сторонники. Оппозиционер был задержан в аэропорту сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Суд арестовал его до 15 февраля. ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.