Сенат США подавляющим большинством утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки.

Хэйнс давно и тесно работала с президентом Джо Байденом, в 2013-2015 годах она была замдиректора ЦРУ, затем в 2015-2017 годах — заместителем советника Барака Обамы по нацбезопасности. Директор нацразведки координирует 18 спецслужб разведсообщества США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР и профильные подразделения госдепа, Пентагона, минфина, минэнерго и др. ведомств.