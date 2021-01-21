Сенат США подавляющим большинством утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки.

Хэйнс давно и тесно работала с президентом Джо Байденом, в 2013-2015 годах она была замдиректора ЦРУ, затем в 2015-2017 годах — заместителем советника Барака Обамы по нацбезопасности. Директор нацразведки координирует 18 спецслужб разведсообщества США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР и профильные подразделения госдепа, Пентагона, минфина, минэнерго и др. ведомств.
2021-01-21T04:10:32+03:00
2021-01-21T04:10:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 21 января 2021
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