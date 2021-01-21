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04:05, 21 января 2021

Белый дом еще не может объявить о первом зарубежном визите Джозефа Байдена.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Между тем, первому из зарубежных лидеров Джо Байден позвонит канадскому премьеру Джа́стину Трюдо. Как передает Рейтер, о планах возможного звонка Владимиру Путину в администрации вступившего в должность президента США пока не известно.



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