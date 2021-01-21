Белый дом еще не может объявить о первом зарубежном визите Джозефа Байдена.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Между тем, первому из зарубежных лидеров Джо Байден позвонит канадскому премьеру Джа́стину Трюдо. Как передает Рейтер, о планах возможного звонка Владимиру Путину в администрации вступившего в должность президента США пока не известно.