Российские гандболисты со счетом 23:28 проиграли сборной Египта в матче основного этапа ЧМ

После победы египтяне возглавили группу 4 с четырьмя очками. Для россиян этот проигрыш первый на турнире. Теперь для того, чтобы выйти в плей-офф, им нужно одержать победы в предстоящих матчах с Северной Македонией и Швецией. Матч против македонцев пройдет 22 января.
2021-01-21T03:14:03+03:00
2021-01-21T03:14:07+03:00
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03:14, 21 января 2021
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