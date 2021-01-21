Для «Спутника V» изменят температурный режим.

Вакцину можно будет хранить при +8 вместо -18. По сведениям интернет-издания «Медуза», Центр им. Гамалеи совместно с одним из российских производителей вакцин проверил устойчивость вакцины к новому температурному режиму, и в регистрационное удостоверение будут внесены соответствующие изменения. Это поможет решить проблему с доставкой препарата.
2021-01-21T03:12:44+03:00
2021-01-21T03:12:49+03:00
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03:12, 21 января 2021
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