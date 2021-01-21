Норвежец, задержанный в августе по подозрению в шпионаже на Россию, выпущен из СИЗО.

При этом его обязали периодически отмечаться в полиции. Как сообщают местные СМИ, гражданин Норвегии индийского происхождения работал в компании, занимающейся сертификацией в области нефти и газа. Эта же компания выдавала сертификаты по проекту «СП». Как выяснило следствие, доступа к секретной информации подозреваемый не имел. Между тем, в связи со шпионским скандалом, МИД Норвегии выслал из королевства российского дипломата.