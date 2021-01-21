Двум американцам предъявлены обвинения в нападении на полицейских во время беспорядков в Вашингтоне.

По данным Минюста, один из них сам с вязался с полицией и признался, что участвовал в беспорядках. Правоохранительные органы задержали уже более 100 участников штурма здания Конгресса сторонниками Дональда Трампа. Сегодня же во Флориде по делу о штурме Капитолия американские власти задержали Организатора группировки Proud Boys Джозефа Биггса. В момент штурма он был сфотографирован внутри Капитолия.
2021-01-21T03:10:04+03:00
2021-01-21T03:10:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2777234-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:10, 21 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Адвокат Кобзев: Главная претензия УФСИН, что Навальный уклонялся от явки, однако он до 15 января находился на лечении Судебное заседание по заявлению УФСИН об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции состоится 2 февраля…