Двум американцам предъявлены обвинения в нападении на полицейских во время беспорядков в Вашингтоне.

По данным Минюста, один из них сам с вязался с полицией и признался, что участвовал в беспорядках. Правоохранительные органы задержали уже более 100 участников штурма здания Конгресса сторонниками Дональда Трампа. Сегодня же во Флориде по делу о штурме Капитолия американские власти задержали Организатора группировки Proud Boys Джозефа Биггса. В момент штурма он был сфотографирован внутри Капитолия.