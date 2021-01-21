Джо Байден назвал «очень великодушным» содержание записки, оставленной ему в БД Дональдом Трампом.

Что именно написал его предшественник, Байден не уточнил, сказав лишь, что планирует лично переговорить с бывшим хозяином БД. Трамп так и не признал, что победа его соперника на выборах была честной.
2021-01-21T03:08:28+03:00
2021-01-21T03:08:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 21 января 2021
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