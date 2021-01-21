Демпартия США официально получила контроль над Сенатом Конгресса.

Это произошло после приведения к присяге троих сенаторов-демократов: двух от Джорджии и еще одного — от Калифорнии. Новым лидером демократического большинства в верхней палате стал Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк. У демократов теперь 50 мест в Сенате – столько же, что и у республиканцев, но поскольку палату возглавляет вице-президент Камала Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество.