Демпартия США официально получила контроль над Сенатом Конгресса.

Это произошло после приведения к присяге троих сенаторов-демократов: двух от Джорджии и еще одного — от Калифорнии. Новым лидером демократического большинства в верхней палате стал Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк. У демократов теперь 50 мест в Сенате – столько же, что и у республиканцев, но поскольку палату возглавляет вице-президент Камала Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество.
2021-01-21T03:06:12+03:00
2021-01-21T03:06:18+03:00
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03:06, 21 января 2021
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