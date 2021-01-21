«Ювентус» в девятый раз стал обладателем Суперкубка Италии по футболу.

В финале он обыграл «Наполи» со счетом 2:0. Встреча прошла без зрителей в городе Реджо-нель-Эмилия. В этом же матче Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных встречах. Гол забитый в ворота «Наполи» стал для 35-летнего португальского форварда 760-м в карьере за клубы и сборную.
2021-01-21T02:14:23+03:00
2021-01-21T02:14:28+03:00
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02:14, 21 января 2021
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