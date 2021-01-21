«Ювентус» в девятый раз стал обладателем Суперкубка Италии по футболу.

В финале он обыграл «Наполи» со счетом 2:0. Встреча прошла без зрителей в городе Реджо-нель-Эмилия. В этом же матче Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных встречах. Гол забитый в ворота «Наполи» стал для 35-летнего португальского форварда 760-м в карьере за клубы и сборную.