Компания SpaceX в среду вывела на орбиту очередную партию путников проекта Starlink.

Для первой ступени носителя Falcon 9 этот полет стал восьмым. Через десять минут после старта она вернулась на плавучую платформу в Атлантике. Число выведенных на орбиту космических аппаратов, входящих в эту сеть, превысило 1 тыс. Всего в рамках программы Starlink планируется отправить в космос свыше 40 тысяч спутников, которые позволят пользоваться интернетом в любой точке земли.
2021-01-21T02:13:20+03:00
2021-01-21T02:13:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2777224-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:13, 21 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Адвокат Кобзев: Главная претензия УФСИН, что Навальный уклонялся от явки, однако он до 15 января находился на лечении Судебное заседание по заявлению УФСИН об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции состоится 2 февраля…