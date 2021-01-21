Компания SpaceX в среду вывела на орбиту очередную партию путников проекта Starlink.

Для первой ступени носителя Falcon 9 этот полет стал восьмым. Через десять минут после старта она вернулась на плавучую платформу в Атлантике. Число выведенных на орбиту космических аппаратов, входящих в эту сеть, превысило 1 тыс. Всего в рамках программы Starlink планируется отправить в космос свыше 40 тысяч спутников, которые позволят пользоваться интернетом в любой точке земли.