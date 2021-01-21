Сегодня в Мадриде начнут демонтаж верхних этажей здания, пострадавшего от вчерашнего взрыва.

В результате взрыва погибли три человека, еще 11 пострадали. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа.
2021-01-21T02:12:12+03:00
2021-01-21T02:12:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 21 января 2021
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