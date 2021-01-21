На сегодняшний день ВОЗ изучает заявки на рассмотрение 14 вакцин от коронавируса.

На включение в список для экстренного применения претендуют, в том числе, два российских препарата — «Спутник V» и «Эпиваккорона». Как сообщили ТАСС в организации, «Спутник V» прошла три этапа утверждения из пяти. «Эпиваккороне» предстоит пройти четыре этапа. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения пока не определена ни для одной из российских вакцин. Одобрение ВОЗ пока получила только совместная разработка американской компании «Пфайзер» и немецкой «Байонтек».