Китай ввел санкции против 28 американских чиновников их администрации Трампа.

Как пишет китайское издание Global Times, в числе оказавшихся под санкциями бывшие госсекретарь Майк Помпео, директор Национального торгового совета США Питер Наварро, и советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

В Пекине считают, что эти лица несут ответственность за нарушение суверенитета Китая. Санкции подразумевают запрет для китайских компаний и физлиц вести дела с оказавшимися в «черном списке» и на въезд в Китай.