Джо Байден подписал указ о ношении масок в течение 100 дней с момента его инаугурации.

Распоряжение о масках и безопасном дистанцировании распространяется на федеральные здания на федеральной территории, а также на федеральных служащихи контрактников. Всех остальных вступивший в должность президент США лишь призвал это сделать.
2021-01-21T02:07:48+03:00
2021-01-21T02:07:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 21 января 2021
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