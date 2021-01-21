Джо Байден подписал первые указы на посту президента США.

Два из них возвращают США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения. Еще два указа останавливают строительство стены на границе с Мексикой и отменяют введенные Трампом ограничения на въезд из ряда мусульманских стран. Ранее Байден обещал, что новая администрация с первого дня займется отменой запретов ограничений, введенных его предшественником.
2021-01-21T02:05:53+03:00
2021-01-21T02:05:58+03:00
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02:05, 21 января 2021
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