Анатолий Чубайс просит уволить его со всех постов в РСПП.

Как сообщает РБК, об этом говорится в письме спецпредставителя президента по устойчивому развитию руководителю союза Александру Шохину. Свое решение Чубайс объясняет тем, что в бизнесе больше не работает. По словам Шохина, просьба Чубайса будет рассмотрена в установленном порядке.
2021-01-21T01:17:26+03:00
2021-01-21T01:17:31+03:00
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01:17, 21 января 2021
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