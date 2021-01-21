Анатолий Чубайс просит уволить его со всех постов в РСПП.

Как сообщает РБК, об этом говорится в письме спецпредставителя президента по устойчивому развитию руководителю союза Александру Шохину. Свое решение Чубайс объясняет тем, что в бизнесе больше не работает. По словам Шохина, просьба Чубайса будет рассмотрена в установленном порядке.