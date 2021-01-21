СК завел дело после массового отравления школьников в Подмосковье.

Учащиеся двух школ в Красноармейске 19 и 20 января пожаловались на плохое самочувствие. В общей сложности отравился 91 школьник. Следователи сейчас проверяют организации, оказывающей услуги питания, и допрашивают должностных лиц школ. Пищевые пробы направлены на исследование.
2021-01-21T01:15:27+03:00
2021-01-21T01:15:32+03:00
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01:15, 21 января 2021
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