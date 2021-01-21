СК завел дело после массового отравления школьников в Подмосковье.

Учащиеся двух школ в Красноармейске 19 и 20 января пожаловались на плохое самочувствие. В общей сложности отравился 91 школьник. Следователи сейчас проверяют организации, оказывающей услуги питания, и допрашивают должностных лиц школ. Пищевые пробы направлены на исследование.