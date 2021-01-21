Работа детсадов и школ Буйнакска после массового отравления приостановлена до 24 января.

Школьники переведены на дистанционное обучение. По данным мэрии, к врачам с признаками отравления обратились более 300 человек, включая 246 детей. Госпитализация потребовалась 199 пациентам, большинство из них уже выписаны. Жители города начали обращаться с жалобами на отравление с 9 января. Позже в водопроводной воде в Буйнакске обнаружили возбудитель дизентерии.