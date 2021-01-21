Расследование Алексея Навального «Дворец для Путина» попало в первую десятку в трендах YouTube в 23 странах.

Как сообщает т.к. «Дождь», первое месте ролик удерживает в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Кипре, Литве, Эстонии и на Украине. Спустя чуть более суток после публикации фильм набрал на YouTube более 30 миллионов просмотров. В расследовании рассказывается о построенном под Геленджиком дворце для Владимира Путина площадью почти 18 тыс. кв. м. В Кремле фильм назвали «чушью и компиляцией».