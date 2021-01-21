Лидеры стран ЕС сегодня, возможно обсудят последствия для РФ ареста Алексея Навального.

Официально же первый в этом году онлайн-саммит ЕС посвящен ситуации с коронавирусом и перспективам создания в сообществе ковид-паспортов для свободного перемещения граждан в условиях нового обострения пандемии.
2021-01-21T01:09:18+03:00
2021-01-21T01:09:36+03:00
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01:09, 21 января 2021
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