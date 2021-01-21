Биржевые индексы США закрылись на рекордных для дня инаугурации котировках.

Dow вырос на 0,8%, S&P 500 прибавил 1,4%, NASDAQ — почти 2 %. Такого роста не было с 1985 года, когда Рональд Рейган приступал к своему второму президентскому сроку.
2021-01-21T01:08:01+03:00
2021-01-21T01:08:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2777202-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 21 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Алексей Венедиктов: Операция по изменению посадки самолета с Навальным готовилась заранее «Адвокат уже прошла границу, и ее не допустили обратно, сказав, что это будет нарушение границы. Отсечение адвоката готовилось заранее, и разворот самолета видимо тоже готовился заранее», — сказал главный редактор «Эха Москвы»...