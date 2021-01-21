Вступивший в должность президент США Джо Байден назначил ИО госсекретаря Дэна Смита.

Сотрудник Госдепа в ранге посла будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства

до тех пор, пока Сенат Конгресса не утвердит на этом посту выдвинутого Байденом Энтони Блинкена. Исполнять обязанности главы Пентагона до утверждения кандидатуры Ллойда Остина будет Дэвид Норквист. В целом, как сообщает Рейтер, Байден произвел временные назначения уже на 23 должности в федеральных ведомствах. В частности, и.о. министра финансов будет Энди Бокол, а временным главой Минюста США — Монти Уилкинсон.