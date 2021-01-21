Z Архив новостей новости
5 0 6 1
01:06, 21 января 2021

Вступивший в должность президент США Джо Байден назначил ИО госсекретаря Дэна Смита.

Сотрудник Госдепа в ранге посла будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства
до тех пор, пока Сенат Конгресса не утвердит на этом посту выдвинутого Байденом Энтони Блинкена. Исполнять обязанности главы Пентагона до утверждения кандидатуры Ллойда Остина будет Дэвид Норквист. В целом, как сообщает Рейтер, Байден произвел временные назначения уже на 23 должности в федеральных ведомствах. В частности, и.о. министра финансов будет Энди Бокол, а временным главой Минюста США — Монти Уилкинсон.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 199 6 6767 18.01
Новости

В Кремле утверждают, что у президента нет дворца под Геленджиком, о котором в своем расследовании рассказал Навальный Дмитрий Песков назвал видео лохотроном и псевдорасследованием, а также обратил внимание на то, что в конце указаны реквизиты для перевода денег…

5 48 6 5035
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 266 6 28364 18.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 106 6 11792 15.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 159 6 17764 16.01
Новости

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли Заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана перенесли из-за невозможности рассмотреть дело «без данной явки подсудимого»...

5 70 6 8034
Новости

Новое расследование Алексея Навального о дворце под Геленджиком уже посмотрели больше 15 миллионов раз На этом фоне жена арестованного на 30 суток политика сообщила о том, что за ней следит полиция…

5 66 6 8534
Блоги

Алексей Мельников публицист

Отблагодарили за «умное голосование» Уйдя от мрака «Единой России», страна приблизилась к свету. Спасибо вам, умники и умницы. Голосуйте за них дальше…

5 93 6 12742 19.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 186 6 25714 18.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Преемственность будет высокой Уже не надеемся на здравый смысл, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление договора…

5 44 6 6213 20.01
Новости

Фильм-расследование о Путине и дворце в Геленджике посмотрели уже 20 миллионов человек Сотрудник ФБК Георгий Албуров рассказал в эфире «Эха», что никто не ожидал такого интереса к фильму…

5 52 6 7273
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Планы дальнейшего развития В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира…

5 35 6 5057 18.01
Новости

Фильм-расследование Алексея Навального о Владимире Путине уже посмотрели в интернете 16 с половиной миллионов раз В нем рассказывается о том, как складывалась карьера российского президента, а также о дворце в Геленджике, который предположительно принадлежит Владимиру Путину…

5 69 6 10189
Новости

Spiegel: Европарламент хочет потребовать остановки «Северного потока – 2» в связи с задержанием Навального Речь может идти и о заморозке их активов и ограничении передвижения по ЕС…

5 43 6 6441
Новости

Алексей Венедиктов: Операция по изменению посадки самолета с Навальным готовилась заранее «Адвокат уже прошла границу, и ее не допустили обратно, сказав, что это будет нарушение границы. Отсечение адвоката готовилось заранее, и разворот самолета видимо тоже готовился заранее», — сказал главный редактор «Эха Москвы»...

5 43 6 90783
Блоги

EchoMSK

Инаугурация Джо Байдена В Вашингтон для охраны стянули военных, а многие владельцы магазинов заколотили витрины…

5 111 6 16985 20.01

Популярное за неделю

Новости

Фильм-расследование о Владимире Путине опубликовали сегодня соратники Алексея Навального Сам политик сейчас находится в СИЗО, его арестовали на 30 суток, однако, как говорят авторы фильма, он успел перед возвращением из Германии снять несколько видеороликов…

5 80 6 204346
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Операция отсечения адвоката, видимо, готовилась заранее. И можно говорить о том, что разворот самолета тоже готовился заранее, потому что руководители или представители ФСИН тоже находились именно в «Шереметьево»...

5 102 6 102194 17.01
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 45 6 12233 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 308 6 524455 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 411 6 153401 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8955048
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4776070

Сегодня в эфире