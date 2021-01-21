Чемпионка и вице-чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова и Евгения Медведева станут капитанами команд на турнире по фигурному катанию, который состоится в Москве в начале февраля. Внутренние российские соревнования в таком формате проводятся впервые.

На две команды поделят почти всех лидеров российского фигурного катания. Капитаны сами соревноваться не будут, их задача – руководить и организовывать. Под их руководством каждая команда выберет себе название и подготовит красочный командный номер для своих болельщиков, сообщили в Федерации фигурного катания. Состав команд определит жребий. В каждую команду войдут по три представителя женского и мужского одиночного катания, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Приглашены фигуристы, которые на последнем чемпионате России заняли самые высокие места, начиная с чемпионов страны во всех четырех видах, а также те, кто уже имеет международные титулы, но вынужден был по медицинским показаниям пропустить декабрьский старт. Каждый участник турнира представит короткую и произвольную программу, набранные баллы пойдут в копилку команды. Отдельным приятным бонусом обещаны специальные соревнования только по прыжкам.

Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей, соревнования будет транслировать сайт 1-го канала