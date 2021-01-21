В Мосгорсуде сегодня завершился допрос журналиста Ивана Голунова

Он проходит потерпевшим по делу, возбужденному против пятерых полицейских, подбросивших корреспонденту «Медузы» наркотики. Также допросили медсестру, подтвердившую, что к Голунову применяли силу.

Подробный допрос Ивана Голунова в Мосгорсуде пытался вести один из ключевых фигурантов дела, бывший глава отделения наркоконтроля УВД по ЗАО Игорь Ляховец. Он по несколько раз переформулировал вопросы, но почти все они снимались судьей. Так, например, ранее Голунов рассказал, что его в день задержания возили на медосвидетельствование, и журналист отказывался покидать центр, полагая, что там он в большей безопасности. Поэтому полицейские волочили его, схватив за руки и за ноги, по лестнице. Голунов ударился о ступени головой и потерял сознание. Ляховца заинтересовало, почему журналист говорит, что он испытывал болевые ощущение, если он был без сознания. Этот вопрос и многие другие судья снял.

После Голунова вызвали свидетеля – медсестру, которая в тот вечер работала в НПЦ. Она рассказала, что вышла в коридор, услышав крики и шум. Там она увидела, как сотрудники полиции «спускали по лестнице» Голунова, тот требовал адвоката. Медсестра сделала им замечание, сказал, чтобы они не разбили задержанному голову. На это ей ответили, что у него под головой рюкзак. Вскоре после допроса сотрудницы НПЦ судья принял решение продолжить заседание 1 февраля.

Напомню, что на скамье подсудимых бывшие московские полицейские, которых обвиняют в фальсификации дела против Голунова. Лишь один из них признал вину и дал показания на своего начальника – Игоря Ляховца