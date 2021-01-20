В подмосковном Красноармейске выросло число пострадавших от отравления школьников. За помощью к медикам обратились 96 детей, сказали агентству ТАСС в областном министерстве образования. Ранее прокуратура сообщала о 41 отравившемся. Никто из них не госпитализирован, состояние детей удовлетворительное. Сейчас надзорные и правоохранительные органы выясняют причины отравления. Интернет-издание «МБХ.Медиа» утверждает, что еду в школы, где пострадали дети, поставляла компания связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого пресса называет «поваром Путина».