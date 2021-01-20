Новый фильм-расследование Навального набрал больше всех просмотров на сервисе Youtube за 19 января

Новый фильм-расследование Алексея Навального, как пишет интернет-издание «МБХ медиа», набрал больше всех просмотров на сервисе Youtube за 19 января. По словам специалистов, которые отслеживают статистику на ресурсе, ролик занимает первое место не только в русскоязычном сегменте.

В расследовании утверждается, что президенту Владимиру Путину принадлежит резиденция в Геленджике стоимость в 100 миллиардов рублей, строительство которой спонсировалось за счет офшора, куда «жертвовали» деньги приближенные к Путину бизнесмены. В Кремле отрицали, что президенту принадлежит этот дворец. На сегодняшний вечер у фильма на Youtube уже более 30 млн. просмотров.